brilon-totallokal: Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese weist auf die neue digitale Plattform www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/ der Bundesagentur für Arbeit hin, worauf sich jetzt gebündelt an einem Ort alle Informationen und Angebote rund um das Thema Ausbildung finden lassen.

Die Website richtet sich in erster Linie an junge Menschen, die sich auf Ausbildungssuche befinden oder kurz davor sind. Auf einen Blick wird ihnen dort eine breite Vielfalt an Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt: Tipps für die Berufswahl, das Online-Berufserkundungstool “Chek-U”, das persönliche Gespräch der Berufsberatung auch per Video, eine Veranstaltungsdatenbank für virtuelle Ausbildungsmessen und weiteren digitalen Events aus der Region und selbstverständlich die BA-Jobbörse mit mehr als 100.000 Ausbildungsplatzangeboten.

Darüber hinaus bietet die Informationsplattform auch für Eltern und Lehrkräfte eine hilfreiche Anlaufstelle. Ausbildungsbetriebe erhalten beispielsweise alle wichtigen Informationen zum Bundesprogramm “Ausbildungsplätze sichern” und gelangen per Link direkt zu den Förderanträgen. Für Lehrer*innen gibt es Materialien für den Berufsorientierungsunterricht zum Herunterladen und Eltern finden Tipps, wie sie ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können oder welche finanziellen Hilfen es gibt.

“Gerade für Jugendliche stellt die Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf oft eine Hürde mit vielen Fragen dar. Da finde ich es gut, dass die Bundesagentur für Arbeit diese neue und übersichtliche Anlaufstelle geschaffen hat, um den jungen Menschen besser durch diese Phase zu helfen”, sagt Wiese und ermutigt alle Interessierten, einen Blick auf die neue Ausbildungsplattform zu werfen.

Das komplette Angebot findet sich unter www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen und wird laufend erweitert und aktualisiert.

