Keine Angst im Studiendschungel – Info-Tag der FH

brilon-totallokal: Iserlohn / Meschede: Viele junge Menschen tun sich schwer, Entscheidungen für die berufliche Zukunft zu treffen. Kein Wunder bei der unüberschaubaren Anzahl an Möglichkeiten. Für alle, die mehr auf Praxis als auf Theorie stehen und sich in der Region wohlfühlen, hat die Fachhochschule Südwestfalen was: Am Online Info-Tag stellt die Hochschule kompakt und digital ihr Studienangebot vor. Es lohnt sich, am Donnerstag, 20. Mai 2021, um 9 Uhr dabei zu sein!

Abitur und/oder Berufsausbildung geschafft und dann tut sich ein scheinbar undurchsichtiger Dschungel an Möglichkeiten auf, wie es weitergehen könnte? Die Macher des kommenden Online Info-Tages an der Fachhochschule Südwestfalen wollen Suchende nicht allein lassen und Licht ins Dunkel bringen! Sie präsentieren am 20. Mai online mehr als 70 Studiengänge von Agrarwirtschaft bis Wirtschaft, fast alle ohne NC, darunter auch Studienangebote, die ausbildungs- oder berufsbegleitend studiert werden können. Charakteristisch für ein Studium an der Fachhochschule sind ein starker Praxisbezug, effizientes Studieren und eine ausgezeichnete, persönliche Betreuung durch die Lehrenden. Entscheiden müssen sich Studieninteressierte zwar immer noch, aber die Fachhochschule hilft dabei, den persönlichen Standort zu bestimmen, Optionen auszuloten und – das Ziel klar vor Augen – einen guten Weg durch den Dschungel zu finden.

Die einzelnen Studiengänge und studienbegleitenden Angebote werden über das Konferenz-Tool „Zoom“ im Rahmen von Vorträgen, Filmen und interaktiven Fragerunden präsentiert. Das Organisationsteam hat ein umfangreiches Programm ausgetüftelt. Interessierte können sich direkt und ohne Anmeldung einwählen in Präsentationen aus den Studienbereichen Agrarwirtschaft, Designmanagement und Produktentwicklung, Informatik und Digitalisierung, Medien und Kommunikation, Gesundheits- und Naturwissenschaften, Pädagogik und Psychologie, Technik und Ingenieurwesen, Wirtschaft und Recht sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. Außerdem bieten Studienberater*innen individuelle Beratungsgespräche an und es werden Informationen zu allgemeinen Themen wie Bewerbung, Studienfinanzierung etc. geliefert.

Los geht es am Donnerstag, 20. Mai 2021, um 9 Uhr. Die komplette Programmübersicht ist einsehbar im Web unter www.fh-swf.de/cms/info-tag.

Der Info-Tag ist gedacht für Schüler*innen der Berufskollegs und der gymnasialen Oberstufe, für Lehrer*innen, Eltern sowie für alle Interessierten. Schüler*innen können sich übrigens zur Teilnahme am Info-Tag von der Schule beurlauben lassen.

