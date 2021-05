Sound of Silence

Superleise Rollladenantriebe bringen uns dank Flüstermodus niemals aus der Ruhe

Werbung: Ob das Baby im Tiefschlaf oder der dringende Video-Call im Home-Office – es gibt Situationen, in denen wir bereits das kleinste Geräusch als störend empfinden. Doch meist genau dann passiert‘s: Die Rollläden fahren ruckartig und geräuschvoll hoch, wir schrecken aus unserer Konzentration und der Nachwuchs aus dem Traum.

Zum Glück liefert elero mit den superleisen RolMotion Rollladenantrieben die ideale Lösung. Diese verfügen über zwei Anwendungsvarianten: Einen Standardmodus, der die Lamellen mit üblicher Laufgeschwindigkeit hoch- und runterfährt, sowie einen extra langsamen und äußerst leisen Lauf.

Der Flüstermodus ist beim Öffnen bzw. Schließen mit gerade mal 35 dB kaum auszumachen, da er nur unwesentlich lauter klingt als der eigene Atem. Eben Ruhe pur – und zwar genau dann, wenn wir sie benötigen. Je nach Bedarf kann RolMotion als verdrahtete Lösung oder mit Funktechnologie realisiert werden. In der verdrahteten Version bringen wir unseren Sonnen- und Sichtschutz einfach via Doppelklick auf den Wandschalter in den Leise-Modus, während beim Funkhandsender ein langes Halten der Tasten genügt bzw. ein Automatikbetrieb mit Zeitbefehlen eingestellt werden kann.

Ist RolMotion in das elero Smart Home System eingebunden, steuern wir die Rollläden sogar bequem via Smartphone oder Tablet. Doch bei der wohligen Ruhe hört der Komfort nicht auf. Da der Antrieb über eine Hindernis- und Blockiererkennung verfügt und die Lamellen zudem vor den Endlagen sanft abgelegt werden, wird die Lebensdauer der Rollläden enorm verlängert.

Bild: Ist RolMotion in das elero Smart Home System eingebunden, können wir die Rollläden sogar bequem via Smartphone oder Tablet steuern.

Fotocredits: epr/elero

Quelle: elero GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon