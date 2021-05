Brilon und Olsberg-Bestwig feiern Himmelfahrt zusammen

Evangelische Kirchengemeinden laden zu Zoom-Gottesdienst ein.

brilon-totallokal: Olsberg-Bestwig. Brilon: Am Donnerstag, 13. Mai feiern die Evangelische Auferstehungskirchengemeinde Olsberg-Bestwig und die Evangelische Kirchengemeinde Brilon zusammen den Himmelfahrtsgottesdienst als Video-Konferenz über Zoom.

Die Einwähldaten: https://us02web.zoom.us/j/82333631229?pwd=ZCtDRUdha3JlWVJCeC9GeUJLbllDQT09

Meeting-ID: 823 3363 1229; Kenncode: 434585

Der Zoom-Gottesdienst beginnt um 10:30 Uhr. Einwählen ist schon ab 10:15 Uhr möglich. Ein Link zum Einwählen findet sich außerdem auf den Internetseiten der beteiligten Kirchengemeinden: https://www.ev-kirche-olsberg-bestwig.de und https://brilon.ekvw.de.

Es war gute Tradition, an der Hiebammenhütte unter freiem Himmel diesen Gottesdienst zu feiern. Das Vorbereitungsteam für den diesjährigen Himmelfahrtsgottesdienst will an diese Tradition anknüpfen und gleichzeitig den Gemeindegliedern ermöglichen, zu Hause zu feiern und trotzdem miteinander verbunden zu sein.

Alle, die mitfeiern, werden gebeten, eine Kerze, ein Stück Brot und einen Schluck Traubensaft oder Wein vorzubereiten.

Bild: Himmel-Sauerland

Fotocredits: Denny Franzkowiak auf Pixabay

Quelle: Ev. Kirchengemeinde Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon