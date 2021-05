Dienstleistungsportal der Stadt Brilon boomt / Luca App im Einsatz / Digitalisierung schreitet voran

brilon-totallokal: Das im Jahr 2017 eingeführte Dienstleistungsportal der Stadt Brilon erfreut sich immer größerer Beliebtheit und zeigt gerade in diesen Zeiten seinen großen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger. Binnen zwei Jahren hat sich die Anzahl der abgerufenen Dienstleistungen im Monatsschnitt verachtfacht. Aktuell können im Portal über 130 verschiedene Dienstleistungen abgerufen werden, davon viele einschließlich E-Paymentfunktion. Auch der Briloner HuberTaler kann über das Portal komfortabel bestellt und per E-Payment bezahlt werden. Das Dienstleistungsportal ist über die Internetseite www.brilon.de erreichbar.

Eingeführt hat die Stadt Brilon die Luca-App zur pandemiebedingt notwendigen Kontaktnachverfolgung. In allen städtischen Einrichtungen kann der Besucher sich komfortabel über die Luca-App im Gebäude registrieren. Zudem werden zeitnah auch die bekannten Schlüsselanhänger für Personen ohne Smart Phone zur Verfügung stehen, mittels derer eine Registrierung erfolgen kann. Sobald die Schlüsselanhänger vorliegen, wird deren Verteilung gesondert kommuniziert.

Auch innerhalb der Verwaltung schreitet die Digitalisierung weiter voran. Als erste Stadt im Hochsauerlandkreis hat die Stadt Brilon die E-Akte in Zusammenarbeit mit ihrem Rechenzentrum, der Südwestfalen IT, in erste Teile der Verwaltung gebracht. In einem aktuell anschließenden Projekt fungiert die Stadt Brilon im Finanzbereich als Pilotkunde für das Rechenzentrum, um Schnittstellen zwischen Finanzsoftware und E-Akte zu entwickeln. Zudem befinden sich aktuell viele weitere Bausteine der Verwaltungsdigitalisierung in der konkreten Entwicklung, die Mehrwerte für die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung generieren werden. Mit dem durch den Rat der Stadt Brilon eingesetzten Projektteam Smart City und dem Anschluss der Stadt Brilon an die 5 für Südwestfalen ist ein weiterer Grundstein gesetzt, um auch dem Thema Smart City eine Arbeitsplattform zu bieten und die Entwicklung auf diesem Gebiet voranzutreiben.

Fotocredits: shutterstock

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon