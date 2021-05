NRWdirekt! Für mehr Wertschätzung und Vertrauen

Projektteam der Fach hochschule Südwestfalen bringt Landwirt*innen und Verbraucher*innen zusammen – offener Dialog NRW – weit am 6. Juni 2021

brilon-totallokal: Ein Dialog auf Augenhöhe ist wichtig –vor allem, wenn es um streitbare Themen geht. Aus diesem Grund will ein Team der Fachhochschule Südwestfalen, Fachbereich Agrarwirtschaft, jetzt einen offenen und transparenten Austausch über Themen wie Umwelt, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit oder Ernährung anstoßen. Am 6. Juni treffen sich Landwirt*innen und Verbraucher*innen aus ganz NRW zu einem virtuellen Austausch.

Landwirt*innen haben erkannt,wie wichtig der gegenseitige Austausch ist. Viele Verbraucher*innen setzen sich immer mehr mit der Herkunft und Produktion von Lebensmitteln auseinander. Oft bestehen allerdings unterschiedliche Meinungen und Ansichten über Themen wieUmwelt, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit oder Ernährung. Das direkte Gespräch zwischen Verbraucher*innen und Landwirt*innen soll helfen, Wissen zu schaffen und gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Das Angebot richtet sich an Interessierte aus ganz NRW. Die Gespräche werden am Sonntag, den 6. Juni 2021 in NRW stattfinden, Corona–bedingt online über ein digitales Konferenztool.

Nach Anmeldung stellt das Projektteam den Kontakt zwischen den jeweils „passenden“ Gesprächspartner*innen her. Vor und nach den Gesprächen beantworten die Teilnehmer*innen einen Fragebogen zu ihren persönlichen Ansichten. Dies soll Aufschluss darüber geben, ob der Dialog zu mehr gegenseitigem Verständnis geführthat. Vorausgegangene Gesprächsformate haben gezeigt, dass Landwirt*innen oft sachbezogen argumentieren, Verbraucher*innen kommunizieren dagegen überwiegend über persönliche Erfahrungen auf emotionaler Ebene. Interessierte können sich unter dem folgenden Link anmelden: https://fhswf2017.limequery.com/276189?lang=deDie Kontaktdaten der Gesprächspartner*innen werden rechtzeitig per Mail zugeschickt. Der genaue Zeitpunkt, Dauerund Inhalt des Gesprächs sowie die Wahl des digitalen Konferenztools kann anschließend individuell vereinbart werden.

Das Projektist auf eine Laufzeit von Oktober 2020 bis September 2021angelegt und wird von der der Stiftung LV Münster gefördert. Projektleiter ist Prof. Dr. Marcus Mergenthalervom Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule. Bei Fragenkönnen sich Interessierte per Mail an die Organisatorinnen Carla Ollier ([email protected]–swf.de) und Jessica Berkes([email protected]–swf.de) wenden.

Bild: Vertreter*innen aus Landwirtschaft und Verbraucherschaft miteinander ins Gesprächbringen, das ist Ziel des Projekts NRWdirekt!

Fotocredits: FH/Jessica Berkes. Hinweis: Das Foto ist vor Beginn der Pandemie aufgenommen worden.

Quelle: Sandra Pösentrup – Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon