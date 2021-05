25 Jahre Tanzsport in Brilon

„Die Herren beginnen mit links vor, die Damen mit rechts zurück, Schultern fallen lassen“

brilon-totallokal: Solche und ähnliche Hilfestellungen bekommen Tanzpaare seit nunmehr 25 Jahren bei der Tanzsportgemeinschaft Brilon e.V. von ihren Trainern.

1996 von wenigen tanzbegeisterten Paaren aus Olsberg und Brilon gegründet entwickelte sich die TSG Brilon zu einem gefragten Anlaufpunkt für Menschen die sich gerne zur Musik bewegen.

In den Anfangsjahren unterrichteten Engelbert und Ursula Brödling alle Standard-und Lateintänze wie Wiener Walzer, Tango, Rumba und viele mehr. Neben dem klassischen Paartanz lehrten sie einer kleinen Gruppe auch den Formationstanz.

Mit Beginn der Tanzshow „Let`s Dance“ im Jahr 2007 erlebte der Tanzsport einen regelrechten Boom. Auch die TSG profitierte davon und konnte einen starken Zuwachs verzeichnen. Vornehmlich Frauen hatten Lust zu tanzen und so entschied sich der damalige 1. Vorsitzende Norbert Gärtner die neue Sparte Line Dance für Solotänzer im Verein einzuführen. Hier tanzt jeder für sich, die Gruppe ist der Partner. Das Konzept ist bis heute erfolgreich. Frauen und Männer treffen sich bei der TSG einmal in der Woche zum modernen Line Dance.

Die Verpflichtung des Trainerpaares Fred und Norma Hendrikxs im Jahr 2009 war ebenfalls ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Vereins. Bis heute unterrichten sie montags und freitags die Standard- und Lateintänze und sorgen als verlässliche Konstante dafür, dass niemand aus der Reihe tanzt. Viel Zeit und Arbeit haben Hendrikxs in die Ausbildung vereinseigener Übungsleiter investiert. Auch dies ist ein Alleinstellungsmerkmal der TSG Brilon und sichert das Trainingsangebot über das gesamte Jahr.

Seit drei Jahren bereichern Thomas und Elke Weber aus Arnsberg das Angebot durch ihre Discofoxkurse. Somit kann auch der beliebteste Partytanz in Brilon erlernt werden.

Ein immer wiederkehrendes Thema der letzten 25 Jahre war die Suche nach geeigneten Trainingsräumen. Trainiert wurde anfangs im Kolpinghaus Brilon, dann unter anderem im Gemeinschaftshaus Grün-Weiß Petersborn und im Hotel am Kurpark. Seit zwei Jahren hat der Verein sein Zuhause in der Bahnhofstraße 42 in Brilon. Der 120 qm große Trainingsraum mit neuem Fußboden, großer Spiegelwand und viel Tageslicht bietet optimale Möglichkeiten und wird durch einen separaten Aufenthaltsraum und Garderobenbereich, sowie kostenlose Parkplätze in der Umgebung ergänzt.

Für das Jubiläumsjahr 2021 hatte sich das Vorstandsteam rund um den 1.Vorsitzenden Frank Schlag bereits frühzeitig Gedanken zu besonderen Aktionen gemacht. Im Herbst 2019 wurden erste Ideen entwickelt und schon fest gebucht. Niemand konnte ahnen, dass die schwierigste Zeit in der Vereinsgeschichte unmittelbar bevorstand. Zweieinhalb Monate Trainingsausfall im ersten Lockdown konnte noch gut verkraftet werden. Doch jetzt steht der Tanzbetrieb im siebten Monat komplett still. Das Vereinsleben findet nur noch per Videokonferenz oder durch Telefonate statt. Die weitere Existenz des Vereins ist stark gefährdet. Dennoch gibt sich der 1. Vorsitzende Frank Schlag hoffnungsvoll, dass der Verein mit Hilfe seiner treuen, solidarischen Mitglieder und Unterstützern wie der Familie Hädicke als Vermieter, die momentan sehr angespannte Situation übersteht. Auf staatliche Hilfsgelder kann die TSG als kleiner, von ehrenamtlichen Personen geführter Sportverein, nicht zurückgreifen.

An dem für den 09.Oktober geplanten Jubiläumsball zum 25-jährigen Vereinsjubiläum mit Live Musik im Bürgerzentrum Brilon wird nach derzeitigem Stand dennoch weiter festgehalten. Und auch neue Kurse in allen Bereichen sind für tanzinteressierte Anfänger und Wiedereinsteiger fest geplant. Sobald es möglich ist, wird in Brilon wieder das Tanzbein geschwungen.

