B480-Schlüsselstelle Aftetalbrücke bei Bad Wünnenberg

Ein eleganter Bogen aus Beton und Stahl

brilon-totallokal: Die neue Ortsumgehung B480 westlich von Bad Wünnenberg wird etwa 6,8 Kilometer lang. Der 1. Spatenstich für die Ortsumgehung erfolgte am 11.09.2013

Die Anlieger der B480 in Bad Wünnenberg werden durch den stetig anwachsenden Verkehr und insbesondere durch den Schwerlastverkehr und den damit verbundenen Lärm- und Abgasimmissionen stark belastet Die Umgehung soll zu 75 % den Durchgangsverkehr von Bad Wünnenberg übernehmen. Der mit 20 % überdurchschnittliche hohe Anteil an LKWs im Ort soll sich sogar um 80 % reduzieren.

Bisher muss man aus Richtung Brilon kommend in Serpentinen hinunter ins Aftetal fahren und dann durch die Straßenkehren wieder hinauf nach Paderborn auf die Hochfläche vom Sintfeld.

Die Aftetalbrücke

Der Ausführungs-Brückenbauauftrag an die Firma Bögl wurde von Straßen.NRW.Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift in Meschede am 25.01.2016 erteilt.

Die Großbrücke ist die Schlüsselstelle der Ortsumgehung. Sie ist 785,50 Meter lang und bis zu 70 Meter hoch. Die Stützweiten der 7 Felder betragen 94 m + 5 * 119,5m + 94 m. Zu beachten sind hier die extrem großen Stützweiten von 119,5 und die mächtigen sich nach oben verjüngenden Pfeiler. Um sie optisch aufzuwerten tragen sie ein elegantes innenliegendes Profil. Die geringe Anzahl Pfeiler dient dem Umweltschutz.

Nach der Herstellung der Brückenkappen erfolgt nun im Frühjahr 2021 die Abdichtung der Brückenfahrbahn, die Herstellung des Fahrbahnbelags sowie der Geländer und der Schutzwände.

Laut Straßen.NRW ist die Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung B480 Bad Wünnenberg im Frühjahr 2022 geplant.

Quelle (Text und Bild): Dieter Frigger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon