Das Wetter im April 2021 auf dem Kahlen Asten

Die Temperaturen tanzten aus der Reihe

brilon-totallokal: Die Wetterstation auf dem Kahlen Asten ist mit 839 Meter über dem Meeresspiegel die höchstgelegene in Nordrhein-Westfalen. Der Monat April war in der Temperatur im Verhältnis zu den Vergleichsperioden viel zu kalt und dabei auch zu trocken.

Die mittlere Temperatur betrug nur 1,8 °C, der Durchschnitt (1961/90) liegt bei 3,5 °C und das ergibt eine Abweichung von minus 1,7 Kelvin. (Grad)

Die tiefste Temperatur mit minus 5,4 Grad wurde am 6.4.2021 gemessen. Der Monat zeigte sich mit 16 Frosttagen. Am 5.4. war die Heide noch schneefrei. In den Tagen danach erreichte dann die Schneehöhe am 8.4. noch stolze 34 cm.

Die Frosttage aller DWD Stationen in Deutschland ergaben im April 2021 nach 1929 den zweitfrostreichsten April. Am Wärmsten auf dem Kahlen Asten war es am 1.4. mit hohen 21,5 °C.

Der April 2020 sah extrem anders aus. Die mittlere Temperatur lag bei 8,2 °C, das waren 4,7 K zu warm. Die Monatstrendlinien 2020, 1961/90 und 2021 zeigen in etwa den gleichen Steigungswinkel.

An Regen fiel auf dem Kahlen Asten im April 2021 nur 71,8 mm zu einem Soll von 101,7 mm in der Referenzperiode. Die 168,9 Sonnenstunden lagen etwas über dem Durchschnitt.

Der Wind wehte im Mittel zwischen BFT 3 und 4, das sind 21 km/h. Der Spitzenwert wurde am 7.4. mit 86,4 km/h gemessen.

Aussage der Pressestelle vom DWD: „Auch ein kalter April ändert nichts am Trend der langfristig steigenden Temperaturen“.

Daten: DWD

Quelle: Dieter Frigger

