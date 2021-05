Woher weiß der Baum, dass Frühling ist

Aktion Lieblingsbaum Folge 2 – für Naturforscher von 5 bis 12 Jahren

brilon-totallokal: Der Briloner Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener laden Euch wieder zu einer spannenden Natur-Aktion zum Thema Baum ein.

Für viele Menschen ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die Natur erwacht. Vor allem an Bäumen und Pflanzen lässt sich dieses Naturerwachen besonders gut beobachten.

Bestimmt kennt Ihr auch das Lied: „Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“…

Im letzten Herbst haben der Briloner Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener Euch eingeladen, einen Lieblingsbaum aus Eurer Umgebung auszusuchen und zu beobachten („Finde deinen Lieblingsbaum“)

Das war ein toller Erfolg. 93 Kinder haben mit Freude einen Baum bestimmt, diesen auf vielfältige Art und Weise beschrieben und viel dabei gelernt. Im Museum Haus Hövener sind viele besondere Bilder, Baumgeschichten und Baumbeschreibungen eingegangen. Als Belohnung hat der Briloner Heimatbund Semper Idem Euch ein Baumbestimmungsbuch geschenkt.

Nun möchten wir Euch zur einer weiteren Baum-Mitmach-Aktion im Frühlingsmonat Mai einladen. Die Thema lautet:

„Woher weiß der Baum eigentlich, dass es Frühling ist“, was passiert im Frühling mit unseren Bäumen (mit meinem Lieblingsbaum).

(Einsendeschluss ist der 07.06.2021)

Ihr dürft nun wieder Bäume beobachten, gern natürlich Euren sogenannten Lieblingsbaum oder auch einen weiteren. Denn jetzt im Frühling könnt Ihr wieder besondere Veränderungen an den Bäumen beobachten. Kinder, die an der Herbstaktion nicht teilgenommen haben, sind herzlich eingeladen einzusteigen und mitzumachen.

Im Frühling erwacht die Natur. Wer mit offenen Augen im Wald, im Garten, auf dem Schulhof oder einfach vor der Haustür die Natur beobachtet, wird ganz viel Besonderes und Spannendes entdecken.

Also, beschreibt Euren ausgewählten Lieblings-Baum im Frühling. Was geschieht, wie verändert sich der Baum nach der kalten Jahreszeit. Die Form, wie Ihr zu Eurem ausgewählten Lieblings-Baum schreibt, malt, fotografiert und beschreibt, ist Euch wiederum vollkommen freigestellt.

Ein kleiner Steckbrief darf dazu wieder ausgefüllt werden, z.B.:

Was für ein Baum ist es? Wo steht mein Frühlings-Lieblingsbaum? Hat er Knospen, Blüten und Blätter? Wie sehen diese aus? Welche Tiere kann ich im Frühling an meinem Baum beobachten? Wie hat sich mein Lieblingsbaum im Vergleich zum Herbst und Winter verändert?

Einen vorgefertigten Steckbrief findet Ihr auf der Internet-Seite des Museums unter: [email protected] zum Herunterladen.

Bitte reicht dem Briloner Museum bis zum 7. Juni 2021 maximal zwei Blätter ein. Beschriftet diese auf jeden Fall mit Eurem Namen, Eurem Alter, Eurer Adresse und Telefon-Nummer.

(Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt)

Da das Museum Haus Hövener aufgrund von Corona aktuell noch geschlossen ist, könnt Ihr Eure Frühlingsbaum-Beschreibungen auf folgenden Wegen einreichen:

Per Mail an das Museum senden: [email protected] Auf dem Postweg (Museum Haus Hövener, Am Markt 14, 59929 Brilon) Samstags und mittwochs steht von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine gekennzeichnete Box auf der Museumstreppe zum Einwerfen Abgabe im Rathaus Brilon (am Empfang) oder Einwurf in den Briefkasten des Rathauses (befindet sich seitlich –links- unter dem Rathausbogen). Unbedingt unter dem Stichwort: „Frühlings-Baum-Aktion- Museum Haus Hövener“ abgeben.

Für die Teilnahme erhaltet Ihr wieder eine kleine Belohnung.

Diese könnt Ihr Euch am Samstag, 12. Juni 2021 in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr an der Museumstreppe am Marktplatz abholen.

Wenn Ihr Fragen dazu habt, sendet dem Museum Haus Hövener eine E-Mail: [email protected]

Der Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener freuen sich nun wieder auf viele spannenden Naturbilder und Beschreibungen Eures Lieblingsbaumes im Frühling.

Bild: Die Collage zeigt Zweige der großen Ulme im Museumsgarten. Der Ulmenbaum gehört zu den Frühblühern (ab Februar) und zeigt sich schon mit zarten Blättern. Hinter der Briloner Hubertuskapelle steht die fast 300 Jahre alte Linde. Der Lindenbaum blüht erst ab Juni und zeigte sich auch Anfang Mai noch mit Knospen. (Es ist der Lieblingsbaum von Apollonia Held-Wiese)

Fotocredits: Apollonia Held-Wiese – Museum Haus Hövener

Quelle: Heimatbund Semper Idem

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon