Auch der 41. Internationale Hansetag 2021 in Riga wird „Opfer“ der Pandemie

Vom 19. bis 22. August 2021 ist der 41. Internationale Hansetag in Riga, der Hauptstadt Lettlands, geplant. Nun erreichte die Stadt Brilon die Nachricht, dass auch dieser Hansetag „Opfer“ der derzeitigen Situation wird.

brilon-totallokal: In Riga dürfen aufgrund der unsicheren pandemischen Lage keine Großveranstaltungen stattfinden. Nun müssen auch die Organisatoren des 41. Hansetages sich den aktuellen Bedingungen anpassen. Die Festivitäten werden zum größten Teil digital stattfinden. Der Austausch der hanseatischen Gemeinschaft in den verschiedenen Gremien des Internationalen Hansebunds wird zum zweiten Mal nach Brilon 2020 virtuell stattfinden.

Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bedauert es sehr, dass auch im Jahr 2021 der Austausch und das Treffen vor Ort nicht stattfinden können, sieht aber natürlich die absolute Notwendigkeit zu dieser Entscheidung der Stadt Riga. „Sehr gerne hätten wir uns aus Brilon auf den Weg ins Baltikum gemacht. Besonders bedauere ich es für die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die sehr gerne ihre Heimatstadt Brilon in Lettland vertreten hätten. Uns bleibt nun die Hoffnung auf den 42. Internationalen Hansetag, der vom 26. bis 29. Mai 2022“ in Neuss gefeiert wird.“ so Bartsch, der auch Mitglied im Präsidium der Internationalen Hanse ist.

Informationen zum Hansetag in Riga gibt es unter www.rigahanza.lv/de.

