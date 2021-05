POL-HSK: Von der Fahrbahn abgekommen

Schwer verletzte Seniorin bei Alleinunfall

brilon-totallokal: Marsberg: Am Dienstagmittag kam es auf der Bahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Frau aus Marsberg war gegen 12.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bahnstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Anzeigetafel. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon