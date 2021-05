Online-Veranstaltung am 20. Mai 2021: Fernstudium mit und ohne Abitur an der FernUniversität Hagen

brilon-totallokal: Die FernUniversität in Hagen ist in Sachen Fernstudium die Nummer Eins in Deutschland: Sie ist die einzige staatliche Fernuniversität und mit aktuell über 74.000 Studierenden die größte Hochschule in Deutschland. An ihr können die Studierenden einen anerkannten Bachelor- oder Masterabschluss erreichen.

Das Studienkonzept der FernUniversität bietet den Studierenden maximale örtliche und zeitliche Flexibilität, im berufsbegleitenden Teilzeit- oder Vollzeitstudium. Dadurch ist es für alle Studieninteressierten eine interessante Alternative, die durch ihre Berufstätigkeit, familiäre Verpflichtungen, eingeschränkte Mobilität oder aus anderen Gründen keine Präsenzuniversität besuchen können oder wollen.

Studieren kann man an der FernUniversität bei entsprechender beruflicher Qualifikation auch ohne Abitur. Bereits seit mehreren Jahren bietet die FernUniversität den Universitätsabschluss für beruflich Qualifizierte erfolgreich an.

Frau Ulrike Sandrock von der FernUniversität in Hagen informiert am 20. Mai über den Studienablauf und die Besonderheiten des Fernstudiums sowie über die Voraussetzungen, um dort mit und ohne Abitur zu einem Universitätsabschluss zu kommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet diese Veranstaltung digital im virtuellen Raum über Adobe Connect statt. Hierzu ist eine Anmeldung per E-Mail an [email protected] erforderlich. Rechtzeitig zur Veranstaltung wird Ihnen dann der Link für die Teilnahme übersandt.

