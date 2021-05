Internationaler Museumstag im Sauerland-Museum

Ausschließlich digitale Angebote

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Am Sonntag, den 16. Mai, feiern die Museen den Internationalen Museumstag. Bundesweit laden hunderte Museen zum digitalen Entdecken ein und präsentierten ihre Sammlungen in 360° Rundgängen, digitalen Live-Führungen, interaktiven Ausstellungen und vielem mehr. Ob große oder kleine Häuser, auf dem Land oder in der Stadt, weit weg oder ganz in der Nähe – der Internationale Museumstag bietet die Möglichkeit, Museen kennenzulernen, Objekte genauer unter die Lupe zu nehmen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Auch das Sauerland-Museum in Arnsberg beteiligt sich an den digitalen Aktionen. So werden wie bereits an den vergangenen Wochenenden digitale Live-Führungen angeboten: Um 11 Uhr geht es für die ganze Familie in die Sonderausstellung “Eiszeit – Leben im Extrem”. Der Museumsguide entführt 45 Minuten lang in die Zeit vor 20.000 Jahren, als Mammuts und Wollnashörner durch das baumlose Sauerland gewandert sind.

Um 14 Uhr beginnt eine Live-Führung durch die Dauerausstellung. Interessante Details über die Geschichte des Sauerlands, angefangen in der Steinzeit über die Zeit der Kurfürsten und Preußen bis heute werden in kurzweiligen 45 Minuten präsentiert.

Die Live-Führungen werden über Webex abgehalten, die Zugangslinks sind auf der Homepage des Museums abrufbar: www.sauerland-museum.de

Zusätzlich und zeitlich unabhängig gibt es 20-minütige Filme als Einblick in die Dauer- und die Sonderausstellung: Die stellvertretende Museumsleiterin Dr. Ulrike Schowe zeigt einige ausgewählte Exponate aus der Dauerausstellung und vermittelt Wissen in unterhaltsamen Anekdoten. Zum Beispiel, warum man vier starke Männer zum Ausparken eines Kleinwagens benötigt!

Die Filme sind auf der Homepage des Museums oder auf dem YouTube-Kanal des Hochsauerlandkreises hinterlegt.

Bild: Digitale Live-Führung

Fotocredits: Sauerland-Museum

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon