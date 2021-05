Doppeltes Jubiläum und eine Premiere im Egerländer-Feeling

Zeitgleich ist 2021 ein doppeltes Jubiläumsjahr für „Die Egerländer“ (65 Jahre) wie sie meist liebevoll nur genannt werden und ihren heutigen Leiter Ernst Hutter (20 Jahre).

brilon-totallokal: Beides, der „Konzertentzug“ und seine Folgen durch die Pandemie ebenso wie die Jubiläen, lassen einen nachdenken über das, was man als Musiker und Gesicht des „erfolgreichsten Blasorchesters der Welt“ heute verkörpert & was man künftig erreichen möchte. „Das Egerländer-Feeling“, so Ernst Hutter, „lebt auch in der Pandemie weiter.“ Die tiefen Wahrheiten und Emotionen, die ihre Musik bei den Fans ansprechen, können auch (und gerade) in der Pandemie Orientierung geben und gleichsam Sprungbrett sein in eine bessere Zukunft.

Vor diesem Hintergrund feiern „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ ihre Jubiläen gemeinsam mit „Die kleine Egerländer Besetzung – Das Original“ in einem außergewöhnlichen Streamingkonzert, dem „1. Original Egerländer-Festival“ am 21. Mai 2021.

Quelle: HutterMusic GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon