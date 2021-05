Passend zur Mode – Hortensien in Rot mit weißem Rand

Und diese hat die Nachbarin garantiert noch nicht

brilon-totallokal: Es ist jede Menge Bewegung im Hortensiensortiment und die Nachfrage nach neuen Sorten ist seit Jahren ungebrochen. Es gibt sie seit Wochen als Zimmerpflanzen und jetzt mit den endlich wärmeren Temperaturen wachsen die Sortimente für draußen, für Kübel und Kästen auf Balkon und vor allem auch für den Garten. Wer Hortensien in den Garten pflanzen will, investiert für länger und ist auf Winterhärte angewiesen. Der vergangene Winter hat es mal wieder gezeigt, dass diese Eigenschaft durchaus eine wichtige ist.

Die klassische Bauern- oder Ballhortensie, Hydrangea macrophylla, ist seit Jahren in der züchterischen Selektion, dabei geht es nicht nur um die Winterhärte, sondern auch um Farbe, um Kompaktheit und immer mehr auch um die Widerstandskraft gegen viel Sonne. Eine starke Neuheit aus dem Sortiment der Forever&Ever Hortensien mit weißen, roten, blauen, pink- und lilafarbenen Sorten ist die zweifarbige Double Colour. Derzeit gibt es sie nur in der Farbstellung Rot-Weiß. Diese ergänzt die starke Farbfamilie, um einen derzeit in der Sommermode sehr gefragten pudrigen Farbton. Wie alle anderen Forever&Ever Hortensien unterscheidet sie sich von anderen durch ihren kompakten Wuchs. Die Besonderheit: Diese Hortensien blühen am ein- und zweijährigen Holz, d.h. sie blühen reichlich und brauchen keinen Schnitt. Wer trotzdem meint, Hand anlegen zu müssen, tut dies am besten vor Mitte Februar, damit keine Blütenfülle verloren geht. Die Blütenbälle können leicht einen Durchmesser von 20 Zentimetern erreichen und bestehen aus unzähligen Einzelblütchen, die bei Double Colour alle ein weißes Rändchen haben. Sie sind ein wunderbarer Blickfang auf Balkon und Terrasse, passen auch gut zu den einfarbigen Sorten, aber auch im Garten zwischen weißblühende Stauden oder vor dunkle Gehölze. Es ist auf jeden Fall eine Hortensie, die noch ziemlich unbekannt ist und im Handel auch noch rar.

Für die Freund:innen eher ausgefallener Sorten oder für Sammler:innen von Hortensien ist die Double Colour ein Gewinn. Wie alle Hortensien braucht sie ordentlich Wasser und bei Pflanzung im Gefäß besser ein großes Format. Austrocknen nimmt sie übel, aber das muss ja auch nicht sein. Wer seine Hortensie gut im Blick hat, der weiß, was sie braucht, damit sie einen Sommer lang Freude spendet. Weitere Informationen zu vielen verschiedenen Hortensientypen und Farben unter forever-ever.de, dort gibt es auch Bezugsquellen und einen Webshop.

Bild: Wie alle Hortensien braucht auch die Double Colour viel Wasser.

