KSB HSK -Dehnen im Sport

Dehnen im Sport – Methoden und Myten

brilon-totallokal: Zur digitalen Infoveranstaltung zum Thema Dehnen im Sport lädt der KreisSportBund HSK alle interessierten Trainer und Übungsleiter herzlich ein. Inhaltlich werden neben einigen Grundlagen vor allem die unterschiedlichen Methoden des Dehnens erläutert. Auch sind sportartspezifische Aspekte zu berücksichtigen wenn es darum geht, wie und wann man dehnt. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse bilden die Grundlage, einige Mythen rund um das Thema Dehnen werden aufgeklärt.

Die online-Infoveranstaltung findet am 25.5. in der Zeit von 18-20 Uhr per ZOOM-Konferenz statt. Die Kosten betragen 5,-€.

Anmeldungen per Mail unter [email protected].

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

