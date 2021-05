Jetzt einen Plan für die Zukunft machen

Fachhochschule Südwestfalen stellt Studienangebot kompakt online vor am Info-Tag, Donnerstag, 20. Mai – mehr als 70 Möglichkeiten

brilon-totallokal: Den Schulabschluss (fast) in der Tasche und noch nicht hundertprozentig sicher, wie es weitergeht? Die Fachhochschule Südwestfalen lädt ein, ein Studium an einem der Standorte in Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, Meschede oder Soest kennenzulernen. Beim ersten zentralen Info-Tag online am kommenden Donnerstag, 20. Mai, werden ab 9 Uhr Hochschule und Studienmöglichkeiten vorgestellt.

Mehr als 70 Studiengänge sind an der Fachhochschule Südwestfalen studierbar, fast alle ohne NC und darunter auch flexible Studienangebote, die ausbildungs- oder berufsbegleitend studiert werden können. Der 20. Mai ist für Studieninteressierte die Gelegenheit, das Angebot online, flexibel und interaktiv kennenzulernen. Im Programm sind Präsentationen aus den Studienbereichen Agrarwirtschaft, Designmanagement und Produktentwicklung, Informatik und Digitalisierung, Medien und Kommunikation, Gesundheits- und Naturwissenschaften, Pädagogik und Psychologie, Technik und Ingenieurwesen, Wirtschaft und Recht sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. Außerdem bietet die Hochschule individuelle Beratungsgespräche an und liefert Informationen zu allgemeinen Themen wie Bewerbung oder Studienfinanzierung.

Los geht es am Donnerstag, den 20. Mai, um 9 Uhr. Die einzelnen Studiengänge und studienbegleitenden Angebote werden über das Konferenz-Tool „Zoom“ präsentiert. Die komplette Programmübersicht ist einsehbar im Web unter www.fh-swf.de/cms/info-tag.

Der Info-Tag ist konzipiert für Schüler*innen der Berufskollegs und der gymnasialen Oberstufe, für Lehrer*innen, Eltern sowie für alle, die sich für ein Bachelor- oder Masterstudium interessieren. Er richtet sich zudem an Auszubildende und Berufstätige, die ausbildungs- oder berufsbegleitend studieren möchten. Schüler*innen können sich übrigens zur Teilnahme am Info-Tag von der Schule beurlauben lassen.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

