Crossroads Europe: Online-Bürgerdialog zu EU-Afrika-Beziehungen am 20.5.2021, 17 Uhr

Das europaweite Projekt „Crossroads Europe“ kommt nach Deutschland

brilon-totallokal: Nach Stationen in Italien, Spanien und Bulgarien holt die Europa-Union Deutschland das europaweite Projekt „Crossroads Europe“ in enger Kooperation mit dem Dachverband Union Europäischer Föderalisten (UEF) nun auch nach Deutschland. Das Projekt behandelt verschiedene Zukunftsthemen, bei denen Europa derzeit am Scheideweg steht. Schwerpunkt der Umsetzung in Deutschland ist die Frage nach der globalen Rolle Europas, insbesondere mit Blick auf die Beziehungen zwischen der EU und dem Globalen Süden.

Insbesondere die Länder des afrikanischen Kontinents stehen in Europa selten im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dabei sind sie eng mit der EU verflochten, z.B. bei den Themen Handel, Migration, Investitionen oder Landwirtschaft. Gleichzeitig tut sich Europa bis heute schwer damit, eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe aufzubauen und koloniale Strukturen zu überwinden. Heute stehen die Beziehungen zwischen der EU und Afrika am Scheideweg: Wie sollen sie in Zukunft aussehen? Welche Erwartungen gibt es an den für 2021 vorgesehenen EU-Afrika-Gipfel? Und wie beeinflussen die Pandemie und die ungleiche Impfstoffverteilung die Beziehungen? Darüber möchten wir mit Ihnen reden!

Wir freuen uns sehr, Sie am 20. Mai 2021 von 17:00 bis 18:30 Uhr herzlich zum Online-Bürgerdialog „Crossroads Europe: Die Zukunft der EU-Afrika-Beziehungen“ einladen zu können. Bringen Sie Ihre Anliegen und Fragen ein und treten Sie in den virtuellen Dialog mit:

Dr. Christine Hackenesch, Regionalkoordinatorin Afrika, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

Dr. Boniface Mabanza, Koordinator der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika

Jan-Christoph Oetjen, Europaabgeordneter und Mitglied im Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments

JETZT HIER ANMELDEN: www.europa-union.de/crossroads/20052021-online-buergerdialog-crossroads-europe

Der Online-Dialog ist Teil der bundesweiten Bürgerdialogreihe „Europa – Wir müssen reden!“ der Europa-Union Deutschland. Das Projekt „Crossroads Europe“ wird vom EU-Förderprogramm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ kofinanziert. Bestandteil ist neben dem Bürgerdialog am 20. Mai auch ein Workshop zur EU-Handelspolitik am 18. Mai.

Wir freuen uns, Sie im Rahmen des europaweiten Projekts „Crossroads Europe“ begrüßen zu dürfen!

Quelle: Patrick Sensburg

