Die 38. Briloner Chronik ist in Arbeit

Seit 1984 erscheint jeweils pünktlich zum Jahresende die Briloner Chronik

brilon-totallokal: Auch in diesem zweiten besonderen Coronajahr wird die neue Ausgabe rechtzeitig zum Weihnachtsfest in der Volksbank Brilon vorgestellt. Gerade wegen der zahlreichen Einschränkungen durch das unsichtbare Virus gibt es in Brilon und den 16 Dörfern besondere alternative Aktivitäten von Vereinen, Kirchengemeinden, Parteien und vielen Einzelpersonen.

Die 38. Briloner Chronik wird das besondere Jahr 2021 dokumentieren, obwohl alle Aktivitäten wie Schützenfeste, Kirchenfeiern, Versammlungen, Schnade und zahlreiche andere Veranstaltungen, die in allen bisherigen Jahren ganz selbstverständlich das Leben in der Stadt und in den Dörfern prägten, nicht stattfinden.

Das Virus hat unser Leben grundlegend verändert.

Zur Dokumentation aller alternativen Aktionen kann jeder für die ersten vier Monate bis zum 15. Juni noch Beiträge aus allen Lebensbereichen, insbesondere auch über solche, die die Besonderheiten der Zeit widerspiegeln, beisteuern. Fotos als Bilddatei (jpg) und Informationen zum Ereignis mit jeweiligem Datum, Stichwörtern und den Namen der abgebildeten Personen können bei den Dorfchronisten oder direkt bei Winfried Dickel, Itzelstein 70, 59929 Brilon, Tel. 02961-2565, [email protected] eingereicht werden. Für die nächsten Monate ist jeweils der 15. des folgenden Monats Redaktionsschluss.

