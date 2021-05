Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche im Familienzentrum

Die nächste Familiensprechstunde im Familienzentrum Marsberg

brilon-totallokal: Im Alltag von Familien gibt es immer wieder Situationen, in denen Eltern/Stiefeltern, Heranwachsende und Bezugspersonen Unterstützung und Ansprechpersonen suchen, mit denen sie unverbindlich, aber fachkompetent Fragen, Sorgen und Nöte besprechen können. Da für manche der Weg nach Brilon zu weit ist, bietet die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas deshalb regelmäßig Sprechstunden in den Familienzentren im ganzen Altkreis Brilon an. Ratsuchende können auch kurzfristig Beratung in Anspruch nehmen, die kostenlos, freiwillig und vertraulich erfolgt.

Damit genug Zeit für jedes Gespräch zur Verfügung steht, bitten wir um vorherige Terminvereinbarung über die Beratungsstelle unter 02961/2489.

Die nächste Sprechstunde findet statt am:

14.06.2021 von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr bei Herrn Jürgen Leuther im Familienzentrum Casa Magnus in Marsberg (Am Burghof 5)

Fotocredits: Kath. Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gGmbH

Quelle: Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon