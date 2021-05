20 Jahre Sommerleseclub in der Stadtbibliothek Brilon

Das Team der Stadtbibliothek Brilon lädt herzlich zur Teilnahme am Sommerleseclub 2021 ein.

brilon-totallokal: Bereits seit 20 Jahren gehört der Club zum festen Programm in den Sommerferien. Das Projekt wurde schon im letzten Jahr „coronatauglich“ gemacht. 2020 konnte die Bibliothek 250 lesebegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnen. Auch in diesem Jahr hofft das Team auf großes Interesse. Wer neue Bücher lesen, aktuelle Hörbücher hören, in Geschichten versinken und dabei noch kreativ werden möchte, ist im diesjährigen Club richtig.

Und das sind die Spielregeln für Sommerleseclub 2021

Der Sommerleseclub ist offen für alle, die gerne lesen. Der Schwerpunkt der Teilnehmer liegt bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Kleinkinder und Erwachsene sind herzlich willkommen. Die Bibliothek freut sich auf Lese-Teams bis zu fünf Personen.

In einem Logbuch werden gelesene Bücher und gehörte Geschichten dokumentiert, verschiedene Aufgaben gelöst und Stempel gesammelt. Einzelteilnehmer oder Teams, die mindestens drei Stempel bekommen haben, nehmen erfolgreich am Club teil. Stempel erhält man für gelesene Bücher, für gehörte Geschichten, für die Teilnahme an einer Veranstaltung oder der Beteiligung am „SLC to go“. Auch in diesem Jahr empfiehlt die Bibliothek besonders die digitale Teilnahme mit dem Online-Leselogbuch.

Die Stadtbibliothek hat zahlreiche neue Bücher und Hörbücher für den diesjährigen SLC gekauft, aber gelesen und gehört werden kann aus dem gesamten Bestand der Bibliothek.

Auch Veranstaltungen sind geplant, deren Durchführung hängt von der aktuellen Corona-Lage ab. Ein Schwerpunkt liegt auf Outdoor-Aktionen wie einer Stadt- und Wald-Rallye. Foto-Shooting, Bilderbuchkino, Lesestartkino und „SLC-to go“-Aktionen runden das Angebot ab. Das Veranstaltungsangebot wird auf der Webseite der Stadtbibliothek Brilon regelmäßig aktualisiert.

Mitmachen lohnt sich, denn die Bibliothek vergibt wieder die begehrten Leseoskar-Pokale. Dank der freundlichen Unterstützung der heimischen Unternehmen Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Egger, Oventrop, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH und DB Regio Bus NRW werden die Pokale unter anderem in folgenden Kategorien vergeben: LeseLogBuch, Team-Foto, Trickfilm, Fotostory, Comic, Buchcover-Kunstwerk, gebastelte Buchhelden, Bilderstory und Kreativquiz.

Der Sommerleseclub der Stadtbibliothek Brilon startet am Dienstag, den 15. Juni 2021. Weitere Infos unter www.sommerleseclub.de . Kontakt: Stadtbibliothek Tel. 02961 / 794460, Mail: [email protected]

Bild: Team der Bibliothek mit den begehrten Leseoskar-Pokalen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon