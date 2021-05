Traurig über erneute Absage

Trotz weiter fallender Infektionszahlen sieht der TSC Olsberg keine Möglichkeit den DiscoFox-Workshop mit Klaus Lustig durchzuführen.

brilon-totallokal: In Absprache mit mehrfachen Deutschen und Vize-Weltmeister hat man den Termin vom 12.06.2021 gecancelt und auf einen noch nicht fixierten Termin später im Jahr verschoben. Genaueres werden wir an dieser Stelle und auf der vereinsinternen Internetseite kommunizieren.

Positiv in dieser schwierigen Zeit ist allerdings anzumerken, dass es der TanzSportClub Olsberg regeln konnte, den Mitgliedern 4 Monatsbeiträge in der Coronazeit erlassen zu können. In Absprache mit dem Vorstand konnten für Härtefälle auch Regelungen gefunden werden.

