Webseiten ganz einfach selbst gemacht

Innerhalb eines Tages zur neuen Webseite

brilon-totallokal: Mit Hilfe von mobilen Webbaukästen können sehr einfach, ohne Vorkenntnisse, modern gestaltete Webseiten erstellt werden. Für alle die eine professionelle modern gestaltete Website auf Mobiltelefonen, Tablet und PC perfekt darstellen möchten, bietet das IHK-Bildungsinstitut am 10. Juni in Soest ein Training an.

Innerhalb nur eines Trainingstages erfahren die Anwender, wie sie professionelle Webseiten mit integrierten Formularen, Videos, google-maps Slide-Shows, Social Media Links und vielem mehr gestalten. Am Ende des Seminartages haben sie bereits ein eigenes Webprojekt erstellt und können es direkt im Web veröffentlichen.

Die benötigte Software wird zur Verfügung gestellt und kann auch nach dem Seminar weiter genutzt werden.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen erteilt das IHK-Bildungsinstitut, Nicole Schnitker, Tel. 02941/9747-546 oder unter [email protected] oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de

