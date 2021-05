Schützenfestfeeling für zu Hause

Warsteiner Brauerei unterstützt bei kreativen Ideen

brilon-totallokal: Kreativität gefragt: Die Schützenvereine in der Region müssen auch in diesem Jahr auf ihr traditionelles Schützenfest mit Vogelschießen, Geselligkeit und Umzug durch den Ortskern verzichten. Dennoch sollen die Vereinsmitglieder mit Schützenfestalternativen ein wenig in Feststimmung kommen. Die Warsteiner Brauerei unterstützt ihre Vereine dabei individuell. Eine weitere Anregung der Brauerei ist das vereinseigene Biertaxi mit frisch gezapftem Warsteiner direkt vor die Haustür.

Wie bereits im letzten Jahr liest man mit der beginnenden Saison immer wieder von alternativen Schützenfestideen, die die Vereine für ihre Mitglieder organisieren. Schützenfest-zu-Hause-Pakete oder Online-Vogelschießen sind nur zwei Beispiele für die vielen kreativen Ideen im zweiten Jahr ohne Schützenfeste. Die Warsteiner Brauerei unterstützt ihre Vereine dabei, die Ideen umzusetzen und bietet jetzt eine weitere Alternative an: das Biertaxi für Vereine. Die Schützenvereine können mit der Theke auf Rädern ihren Vereinsmitgliedern frisch gezapftes Warsteiner Premium Pilsener im eigenen Garten servieren. „Mit dem Biertaxi wollen wir unseren Vereinen ermöglichen, ihren Mitgliedern eine exklusive Alternative zum Schützenfest anzubieten – ohne dabei jedoch eine Konkurrenz zur langsam wieder öffnenden Gastronomie zu sein. Wir möchten in diesem zweiten Jahr ohne Schützenfeste erneut Möglichkeiten vorstellen, die ein wenig von der typischen Schützenfeststimmung zu den Schützinnen und Schützen nach Hause bringt“, erklärt Benjamin Payer von der Warsteiner Brauerei. Wenn Sie Mitglied in einem Verein sind und Interesse an einem vereinseigenen Biertaxi haben oder auch eine andere Idee umsetzen möchten, melden Sie sich einfach bei Ihrem bekannten Ansprechpartner der Warsteiner Brauerei.