Wir stellen vor: Kurpark Villa Olsberg – Direkt am Kurpark Dr. Grüne – Mitten in Olsberg

Ankommen und wohlfühlen! … in der kleinen, aber feinen Urlaubs- und Gesundheitsoase mitten in Olsberg direkt am Kurpark

Olsberg: Ankommen und wohlfühlen! … in der kleinen, aber feinen Urlaubs- und Gesundheitsoase mitten in Olsberg direkt am Kurpark – ein Ort zum Innehalten und Genießen. Sie residieren in einer „Villa der Gastlichkeit“ mit Flair, Stil und Exklusivität. Treten Sie ein in dieses lichtdurchflutete Ambiente der Erholung und Ruhe mit großzügigen Zimmern, dem Restaurant Avocado und dem modern gestalteten SPA-Garten.

Zusätzlich erwartet Sie ein außergewöhnliches Programm für Ihre Gesundheit: Prävention und Regeneration für Körper, Geist und Seele.

Quelle: Totalvital-in-Brilon (Facebook)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon