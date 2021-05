Wissen, was Wasser wert ist

Wasser aus Briloner Quellen hilft mit die Möhnetalsperre zu füllen

brilon-totallokal: Für eine sichere Wasserversorgung von über 4 Millionen Menschen im Ruhrgebiet ist die Möhnetalsperre ein wichtiger Baustein. Sie steht unter der Obhut vom „Ruhrverband. Wissen, Werte, Wasser“. Das Wasser der Quellen rings um Brilon wie aus der Möhne, Aa, Goldbach, Kloßsiepen/Bermecke und der Glenne erreicht nach etwa 40 km die Möhnetalsperre.

Die Talsperre feiert in diesem Jahr ihren 108. Geburtstag.

Aber auch an die Möhnesee- Katastrophe in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 vor fast genau 78 Jahren muss erinnert werden. Die britische Luftwaffe zerstörte die Staumauer auf eine Länge von 76 m. Bei voller Talsperre rissen die Fluten 1579 Menschen in den Tod.

In der Monatsmitte Mai 2021 ist die Talsperre mit 130,3 m³ und 97 % gut gefüllt. Im Dez. 2020 waren es nur noch ca. 58 Mio. m³.

Im Mai wird ein neuer Serpentinenwegs unmittelbar unterhalb der Staumauer im südlichen Bereich hergestellt. Ein im zweiten Weltkrieg errichtetes Fundament für die militärischen Sicherungsnetze soll ein Aussichtspunkt werden.

Eine kleine Wanderung über die 560 m lange Staumauer mit ihren markanten 2 Mauertürmen ist immer wieder ein Erlebnis.

Daten Ruhrverband, Text und Bild 20.05.2021 Dieter Frigger

