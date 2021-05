Parasit erkannt? Parasit gebannt!

Schnell und schmerzfrei: So funktioniert die Zeckenentfernung auf Knopfdruck

brilon-totallokal: Ob beim Waldspaziergang, beim Herumtoben im heimischen Garten oder dem Picknick auf der Blumenwiese im Park: Gerade zur warmen Jahreszeit ist die Gefahr eines Zeckenstiches allgegenwärtig.

Doch was tun, wenn der fiese Blutsauger erst einmal zugestochen hat? Eine schmerzfreie Entfernung ermöglicht der neue Zeckendreher. Während herkömmliche Hilfsmittel wie Zeckenpinzetten oftmals aktive mechanische Krafteinwirkung nutzen, löst der Zeckendreher den Parasiten mittels sanfter Rotation aus der Haut.

Besonders erfreulich: Die vollständige Lösung aus der Haut hält das Infektionsrisiko z. B. mit FSME-Viren oder Borreliose-Bakterien so gering wie möglich.

Für die unterschiedlichen Wachstumsstadien der Zecke (Larve, Nymphe und Adulte) wurden in Deutschland passgenaue fineFLEX-Filament-Spezialaufsätze entwickelt. Aufgrund ihrer speziellen Ausformung und besonderen Oberflächenstruktur legen sie sich optimal um den Übeltäter und ermöglichen eine schonende und umfassende Entfernung. Wer eine Zecke entdeckt, wählt also – je nach Größe – den passenden Spezialaufsatz aus und platziert diesen auf der Antriebsachse. Anschließend wird die Führungshülse nach vorne geschoben und an der entsprechenden Stelle senkrecht angebracht. Auf Knopfdruck startet das Gerät dann seinen automatischen Rotationsintervall.

Je nach Zeckenart und Einstichstelle können für die Entfernung mehrere Versuche benötigt werden. Durch den schnellen, schmerzfreien Vorgang ist das Produkt vor allem für die Anwendung bei Kindern gut geeignet. Auch eine Version für Tiere ist erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter www.zeckendreher.de sowie www.gardenplaza.de.

Bild: Mittels sanfter Rotation löst der Zeckendreher den Parasiten aus der Haut. Gut zu wissen: Die vollständige Lösung kann das Infektionsrisiko z. B. mit FSME-Viren oder Borreliose-Bakterien senken.

Fotocredits: epr/hecht international GmbH

Quelle: hecht international GmbH Zeckendreher

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon