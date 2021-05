Sanierung und Ausbau der Bruchstraße startet

Baubeginn ist am 7. Juni

brilon-totallokal: Bigge: Die Sanierung und der Ausbau der Bruchstraße in Bigge starten am Montag, 7. Juni. Kanal, Wasserversorgung, Stromleitungen und ein Teil der Telekomleitungen werden erneuert. Zug um Zug werden die Bauarbeiten vom Abzweig Mittelstraße bis zur Hans-Körling-Straße erfolgen. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich vom Abzweig Mittel-straße/Schulstraße bis zur Pappelallee. Die Arbeiten können nur unter einer Vollsperrung im jeweiligen Bauabschnitt durchgeführt werden. Die Umleitung erfolgt jeweils über in-nerörtliche Straßen. Die Bauarbeiten in diesem Bereich dauern bis Oktober 2021. Die Anwohnerinnen und Anwohner der weiteren Bauabschnitte werden von der Baufirma mit Handzetteln informiert, sobald ihr Bereich betroffen ist.

Während der gesamten Bauzeit können die Haltestellen Mittelstraße und Friedrichstraße der Linie 453 (Olsberg-Helmeringhausen) in beiden Richtungen nicht bedient werden. Die Haltestelle Bigge Kirche kann für die Fahrgäste als Ersatzhaltestelle genutzt werden. Der Stadtteil Helmeringhausen wird in dieser Zeit über die Umgehungsstraße angefahren. Die Ankunfts- und Abfahrzeiten in Helmeringhausen ändern sich dadurch nicht.

Fertig gestellt werden soll die gesamte Baumaßnahme im Herbst 2022. Die Stadt Olsberg bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-teilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon