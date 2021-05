Der KreisSportBund stellt sich im Bereich Inklusion auf

In der vergangenen Woche hat sich der KreisSportBund HSK gemeinsam mit dem Landessportbund NRW e.V. im Rahmen des Landesaktionsplans „Sport und Inklusion“ auf den Weg begeben und eine digitale Informations- und Netzwerkveranstaltung durchgeführt.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Mit dem Titel „Inklusion im Sport“ hat der Kreissportbund den ersten Schritt gemacht, um das Thema fest in seinem Portfolio zu verankern. Gemeinsam mit 37 Teilnehmern wurde während der Informationsveranstaltung ergründet was, Inklusion bedeutet und wie es in der sportlichen Praxis umgesetzt werden kann.

Außerdem wurden Fördermöglichkeiten für Sportangebote dargestellt und erste Eindrücke vermittelt, wie sich Sportvereine inklusiv aufstellen können. Thomas Kauke, Übungsleiter des TV Brilon und KreisSportBund HSK, betont nach der Veranstaltung: „Ich bin schon lange als Übungsleiter tätig, habe selbst eine Behinderung und möchte wirklich sehr gerne mehr in diesem Bereich machen. Ich habe neuen Input für meine Sportpraxis gewinnen können und konnte zudem die Bedarfe der anderen Teilnehmer und ihrer Vereine bzw. Organisationen hören. Ich werde mich bei diesen als Übungsleiter anbieten und in Zukunft inklusive Sportgruppen begleiten.“

Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Stadt Arnsberg, Lebenshilfe HSK und dem Landessportbund NRW stattgefunden hat, war ein gelungener Auftakt, um das Thema Inklusion im Sport im HSK zu verankern. Denn Inklusion ist ein Zukunftsthema mit einer großen Entwicklungschance, sowohl für jeden Einzelnen, als auch für die gesamte Gesellschaft. Damit ist die Öffnung für das Thema Inklusion im Sportverein eine konkrete Chance für jeden Verein. Der KreisSportBund HSK unterstützt die Sportvereine und möchte gemeinsam mit ihnen in Zukunft inklusiv denken und handeln.

Es wird in den kommenden Monaten weitere Workshops und Erfahrungsaustausche zu verschiedenen Themenschwerpunkten im Bereich Inklusion im Sport geben. Außerdem findet am 03.07. eine Übungsleiter-Fortbildung mit dem Titel „Inklusion im Sport“ statt, die den Einstieg in die Thematik einfacher machen und Übungsleitern das erste Handwerkszeug mit auf den Weg geben soll.

Weitere Informationen zu der Fortbildung und weiteren Inhalten gibt es unter: https://www.hochsauerlandsport.de/inklusion. Gerne können sich Vereine, Übungsleiter und alle anderen Akteure, die sich für das Thema Inklusion im Sport interessieren, bei Franziska Geise unter 02904-9763254 oder [email protected] melden.

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis

