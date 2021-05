POL-HSK: Brand in einem Wohnhaus in Brilon-Wülfte

Wohnhausbrand in Brilon-Wülfte

brilon-totallokal: Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einem Einfamilienhaus in Brilon-Wülfte am Freitagnachmittag um 17.30 Uhr zu einem Brand im Versorgungsraum im Keller des Hauses. Nach den Löscharbeiten dauern die Ermittlungen zur Brandursache in dem aktuell nicht bewohnbaren Haus an.

