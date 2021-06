Einfach wandtastisch!

Mit hochwertigen, wohngesunden Vliestapeten gelingt die neue Wandgestaltung schnell und einfach

brilon-totallokal: Produkte für unser Zuhause sollten mittlerweile weit mehr als nur ansprechend und funktional sein. Ebenso haben wir ein Auge darauf, ob sie leicht zu bedienen bzw. zu verarbeiten sind, ins Budget passen und obendrein wohngesund und nachhaltig sind. Entscheiden wir uns beim Renovieren der Wände für Vliestapeten von Erfurt, können wir hinter alle gewünschten Anforderungen problemlos ein Häkchen setzen.

Das Sortiment der Vliesfaser MAXX liefert uns eine große Auswahl an überstreichbaren Strukturen, mit denen sich nahezu jeder Wandlook umsetzen lässt – bequem in Eigenregie und auch von Tapezier-„Frischlingen“ flugs gemacht. Sämtliche Ausführungen, von feinkörnig und fischgrät über geometrisch bis geflochten, sind nicht nur frei von jeglichen bedenklichen Inhaltsstoffen wie Weichmacher oder PVC. Sie lassen sich auch ohne großes Vorwissen an die Wand bringen. Grund dafür ist die einfache Verarbeitung in Wandklebetechnik.

Das heißt, im Gegensatz zu Papiertapeten müssen die MAXX Strukturen nicht erst Bahn für Bahn eingekleistert werden und dann durchfeuchten. Stattdessen tragen wir den angerührten Vlieskleber direkt auf die saubere Wand auf, legen die vorgeschnittenen Bahnen bequem ins Kleisterbett ein und drücken sie fest. Das war’s. Wer noch unschlüssig ist, ob nach kurzer Trocknung ein knalliger Ton, dezente Nuancen oder faszinierende Gold- oder Metalleffekte der Struktur das gewünschte Finish verpassen sollen, kann sich ebenfalls bei Erfurt umsehen. Auf der Website des Herstellers warten viele kreative Ideen für die individuelle Wand 2021! Lust aufs Tapezieren bekommen?

Mehr zu Erfurt-Vliesfaser MAXX sowie reichlich Inspiration gibt’s unter www.erfurt.com.

Bild oben: Schnell an die Wand gebracht und leicht farblich veredelt: Vliesfasertapeten von Erfurt sind immer eine gute Wahl – sogar im Bad.

Fotocredits: epr/Erfurt Tapeten

Quelle: ERFURT & SOHN KG

