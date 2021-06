Hochsauerländer Laufcup geht weiter

Vom 03.-20.06. Eggelauf in Meerhof als Solo-Lauf

brilon-totallokal: Der dritte Lauf des 13. Hochsauerländer Laufcups steht vor der Tür. Vom 03. bis 20.06. bietet der BC Meerhof seinen 39. Eggelauf als Solo-Lauf an. Es stehen drei Strecken, 5km, 10km und 21km, zur Wahl. Gerne können auch alle drei Strecken gelaufen werden. Die bisher 140 Teilnehmer des Laufcups stehen bereits in den Startlöchern. Auch jetzt besteht noch die Möglichkeit der Anmeldung für den Laufcup über das Anmeldeformular auf der Homepage des KreisSportBund HSK unter www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hochsauerlaender-laufcup.

Es müssen mindestens drei Läufe absolviert werden. Wenn in Meerhof alle drei Strecken gelaufen werden, wäre diese Bedingung zum Beispiel bereits erfüllt. Bei erfolgreicher Teilnahme winken eine Urkunde und die Chance auf einen tollen Gewinn. Durch das Absolvieren von mindestens 5 Läufen verdoppelt sich die Gewinnchance. Die Teilnahme ist kostenlos! Eine Anmeldung für den Eggelauf ist nicht erforderlich. Nachdem die ausgeschilderte Laufstrecke absolviert wurde können die Ergebnisse in Form eines Fotos mit gelaufener Zeit und Strecke, sowie der bei der Anmeldung zum Laufcup zugeteilten Laufcup-Nummer, an die E-Mail-Adresse [email protected] geschickt werden.

Auch hier werden verschiedene Preise unter den Teilnehmern verlost. Das Mitmachen lohnt sich! Da sich die Corona-Regeln ändern können ist noch nicht bekannt wie die anderen Läufe des Laufcups stattfinden werden. Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf der oben genannten Homepageseite. Bei Fragen wenden Sie sich an Franziska Geise unter [email protected] oder 02904-9763254.

