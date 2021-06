Lässig, ungebunden, natürlich

Mit diesen Wandfarben zieht der Boho-Style mit Leichtigkeit ins eigene Zuhause ein

brilon-totallokal: Boho als Abkürzung von Bohemian bezeichnet einen ganz besonderen Lebensstil. Entstanden ist er Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich, als sich Künstler intellektuell abgrenzen und ihrem Freiheitsgefühl Ausdruck verleihen wollten. Dabei beschränkt sich der Bohemian-Stil nicht nur auf Mode; er steht allgemein für ein ungezwungenes und unkonventionelles Leben, das sich auch im Wohndesign widerspiegelt.

Der Boho- oder Bohemian-Style ist der Wohnstil schlechthin für alle Freigeister und Abenteurer. Er ist schillernd und dennoch natürlich. Seine Unbeschwertheit zeigt sich in der Lust zum Experimentieren. Dabei werden unterschiedliche Materialien, Texturen und Ethno-Muster, die ihren Ursprung vor allem in der nordafrikanischen und balinesischen Kultur haben, aufeinander abgestimmt und kombiniert.

Dieser lässige, natürliche und zugleich verspielte Look lässt sich mit Leichtigkeit auch in unser Zuhause zaubern und schafft bei Einrichtung und Wandgestaltung eine unbeschwerte Atmosphäre. Lebendige, warme und erdige Farben für die Wand bilden die bevorzugten Grundfarben des Boho-Stils und schaffen ein einladendes Wohlfühl-Ambiente. Die warmen Rost-, Rot- und Orangetöne werden dann stilgerecht mit kühlen Blautönen kombiniert, zum Beispiel ein erdiges Wüstenorange mit einem dunklen Ozeanblau oder hellem Steinblau aus der Alpina Farbkollektion. Es entsteht ein kontrastreiches Erscheinungsbild, das den lebendigen Charakter des Boho-Stils verstärkt.

Alpinas Farbton Duft des Orients ist eine Wandfarbe in sinnlichem Rot-Orange, dessen freundliche und unaufdringliche Ausstrahlung zum geselligen Beisammensein einlädt und den perfekten Grundton bildet. Dunkle Blautöne wie Blaue Stunde liefern dazu einen intensiven, tiefen Akzent, wie es typisch für den Boho-Style ist. Oder man entscheidet sich für ein zartes Blaugrau wie Steinblaue Schönheit, die ihre filigrane Persönlichkeit sehr zart und leise mitteilt und gerne im Hintergrund bleibt. Damit bringt sie einen klaren Look und optisch Ruhe in den lebensfrohen Bohemian-Raum.

Mehr Informationen gibt es unter www.alpina-farben.de.

Bild: Den natürlichen und verspielten Boho-Style bringen Farben wie das fröhliche Sweet Home an die Wand.

Fotocredits: epr/Alpina

Quelle: Alpina Farben GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon