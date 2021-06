Mentsh! – Brilon ist dabei im Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

In diesem Jahr leben Jüdinnen und Juden nachweislich seit 1700 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands.

brilon-totallokal: Aus diesem Anlass haben sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und wichtige Institutionen zusammengeschlossen, um das Ereignis unter der Leitung eines eigens in Köln gegründeten Vereins zu begehen. Unter dem Namen #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland werden bundesweit rund tausend Veranstaltungen ausgerichtet. Ziel des Festjahres ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen.

Brilon wurde vom Kultursekretariat Gütersloh als eine von zehn Mitgliedsstädten ausgewählt, um sich am Veranstaltungsprogramm zum Festjahr zu beteiligen. Auf Initiative von Brilon Kultour gestalten mehrere Briloner Institutionen im Oktober/November 2021 einen Themenmonat mit einer Anzahl an Veranstaltungen. Auftakt bildet die vom Kölner Verein unterstützte Lesung von Frank Schablewski. Gesichter jüdischer Bürger und Bürgerinnen in Brilon sollen zusammen mit biografischen Daten gezeigt, Literatur und Medien zum Thema Antisemitismus vorgestellt, Leerstellen in der Stadt gezeigt und offene Begegnungen ermöglicht werden. Mit dabei sind die Heinrich-Lübke-Schule als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, das Jugendparlament, die evangelische und katholische Kirchengemeinde, der Männerchor 1868 Brilon e.V., die Servicestelle Antidiskriminierung, das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek und das Stadtmuseum Haus Hövener. Eine zentrale Veranstaltung wird es im November am Platz der ehemaligen Synagoge (s. Foto) geben.

Fotocredits: Brilon Kultour

Quelle: Thomas Mester – BWT-Brilon Kultour

