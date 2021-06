HSW und HE öffnen ihre Kundencenter

Kontakte vorzugsweise weiter online oder per Telefon

brilon-totallokal: Meschede/Olsberg/Bestwig: Mit der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens im HSK öffnen die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) und die HochsauerlandEnergie GmbH (HE) ab Montag, 7. Juni, wieder ihre Kundencenter: Künftig ist das Team der beiden Kommunalunternehmen in den Kundencentern im Bürger- und Rathaus Bestwig, in der “Alten Post” in Bigge sowie im Gewerbegebiet Meschede-Enste wieder zu den gewohnten Zeiten für den Besucherverkehr da – montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Wie bislang gilt: Zahlreiche Anliegen können Kundinnen und Kunden auch online erledigen – etwa über die Kundenportale auf den Homepages www.hochsauerlandwasser.de und www.hochsauerlandenergie.de. Zudem steht das Team der Kundencenter auch telefonisch für Fragen oder Beratungen zur Verfügung.

Wer ein Kundencenter von HSW und HE persönlich besuchen möchte, muss dort einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen. Zudem müssen die Hände desinfiziert werden; ein Desinfektionsmittel steht bereit. In jedem Kundencenter kann gleichzeitig immer nur ein Beratungsgespräch mit einer Person stattfinden. Ebenso müssen die Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen – dies ist per Luca-App oder schriftlich möglich.

