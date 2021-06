Unsere Region sucht Azubis

Ausbildungsmarkt Hellweg digital am 18. Juni von 9 bis 16 Uhr

brilon-totallokal: Bis Mai 2021 sind im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest insgesamt 3.829 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 2.418 Bewerber und Bewerberinnen, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen für Arbeit vor Ort gemeldet haben. Auf eine/n Bewerber/in kommen damit im Agenturbezirk Meschede-Soest 1,6 Ausbildungsplätze. Zurzeit sind noch 929 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind noch 1.945 Ausbildungsplätze unbesetzt. Somit kommen auf jede/n unversorgten Bewerber/in 2,1 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl von Bewerber/innen um 16,7 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Ausbildungsstellen um 6,3 Prozent gesunken. In den kommenden Monaten bestehen für alle Beteiligten noch gute Chancen.

„Es lohnt sich gerade jetzt, sich für eine Ausbildung zu interessieren und zu bewerben”, so Oliver Schmale, Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, zu den aktuellen Zahlen. „Vielen Branchen fehlen die Bewerberinnen und Bewerber. Unsere Region hat noch über 1.800 unbesetzte Ausbildungsstellen. Die Berufsberatung hilft beim Durchblick und bietet auch Video-Chats an, damit die Jugendlichen weiterhin einen Ansprechpartner haben und den Mut finden, sich auf den Weg zu machen. Viele Unternehmen wissen, dass ihnen in Zukunft Fachkräfte fehlen, deshalb suchen sie händeringend nach Azubis. Die größte Ausbildungsmesse der Region, der Ausbildungsmarkt Hellweg, findet in diesem Jahr erstmals digital statt. Es lohnt sich, rein zu klicken“, ermutigt er.

Kreis Soest

1.066 Jugendliche aus dem Kreis Soest haben sich seit Oktober 2020 an die Berufsberatung der heimischen Agenturen für Arbeit gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Insgesamt sind das 162 Personen (-13,2 Prozent) weniger als im Vorjahr. 431 Jugendliche sind davon aktuell noch unversorgt: 68 Personen (-13,6 Prozent) weniger als ein Jahr zuvor. Der Vielzahl an Bewerbern und Bewerberinnen stehen derzeit 1.810 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber, von denen aktuell noch 984 Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind seit Beginn des Berichtsjahres 95 Ausbildungsstellen (-5 Prozent) weniger gemeldet worden.

Hochsauerlandkreis

1.352 Jugendliche aus dem Hochsauerlandkreis haben sich seit Oktober 2020 an die Berufsberatung der heimischen Agenturen für Arbeit gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Insgesamt sind das 323 Personen (-19,3 Prozent) weniger als im Vorjahr. 498 Jugendliche sind davon aktuell noch unversorgt: 110 Personen (-18,1 Prozent) weniger als ein Jahr zuvor. Der Vielzahl an Bewerbern und Bewerberinnen stehen derzeit 2.019 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber, von denen aktuell noch 961 Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind seit Beginn des Berichtsjahres 161 Ausbildungsstellen (-7,4 Prozent) weniger gemeldet worden.

Die Agentur für Arbeit Meschede-Soest bietet auch ein breites Portfolio an Online-Angeboten und hilft damit jungen Menschen dabei, einen für sie passenden Ausbildungs- beziehungsweise Studienplatz zu finden. Auf www.arbeitsagentur.de #ausbildungklarmachen finden Jugendliche alle Infos, die sie beim Berufseinstieg weiterbringen.

Details und die Kontaktwege zur Berufsberatung finden sich hier:

Ausbildungsmarkt Hellweg – digital 18. Juni 2021 von 9 bis 16 Uhr



Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

