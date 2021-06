KFD Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle lädt ein

Wanderung und Maiandacht am Muttergotteshäuschen am Poppenberg

brilon-totallokal: Die KFD Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer kurzen Wanderung am Sonntag, den 13. Juni 2021 zum Muttergotteshäuschen am Poppenberg ein. Treffen ist um 10:30 Uhr am Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn. Um 11.00 Uhr ist eine Marienandacht. Als Ersatz für viele ausgefallene Termine hofft die KFD auf gute Resonanz. Die Corona-Vorschriften sind zu beachten.

Quelle: Diekmann

