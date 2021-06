POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Öffentlichkeitsfahndung nach mehrmaligem Kreditkartenmissbrauch

brilon-totallokal: Zwischen dem 23. Januar und dem 24. Januar wurde einer Frau in Brilon ihre Geldbörse entwendet. Anschließend wurde die Bankkarte der Geschädigten genutzt, um an verschiedenen Orten Geld abzuheben. Die PIN befand sich ebenfalls in der Geldbörse.

Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben?

Tatort: 59929 Brilon

Beschreibung der Person Geschlecht: männlich

Bekleidung: Dunkelblaue Winterjacke mit Kreisemblem auf der linken Brust, Norweger Mütze und Mütze mit Ohrenklappen

Körperliche Merkmale / Besonderheiten: dicke Hornbrille schwarz

Figur: kräftig

Die Polizei rät:

Ihre Passwörter und PIN-Nummern sollten immer an einem sicheren Ort sein. Am besten in ihrem Kopf. Bewahren Sie niemals Ihre PIN in Ihrer Geldbörse auf. Betrüger und Diebe nutzen das schamlos aus. Wie Passwörter sicherer und gleichzeitig leicht zu merken sind, finden Sie auf unserer Kampagnenseite Mach dein Passwort stark! https://www.mach-dein-passwort-stark.de/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

