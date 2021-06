Pressemitteilung Sport im Park

Sport im Park – kostenloses Sportprogramm startet pünktlich zu den Sommerferien

brilon-totallokal: Im Rahmen des vom Landessportbund NRW geförderten Projekt „Sport im Park“ bietet der KreisSportBund Hochsauerlandkreis in Kooperation mit lokalen Vereinen und der AOK Nordwest in den Sommerferien auch in 2021 kostenlose Outdoor-Sportangebote für Jung und Alt an. Ab dem 05. Juli heißt es wieder gemeinsam draußen Sport treiben. Ob Sportanfänger oder erfahrener Sportler; es ist für jeden das passende Angebot dabei. Es besteht unter anderem die Möglichkeit mit einer Yoga Einheit in den Tag zu starten, sich am Abend mit einem Workout auszupowern oder bei einer Einheit Aquafitness den Wasserwiderstand zu bezwingen. Auch die Kleinsten können zu rhythmischen Beats tanzen oder sich bei den Leichtathletik Kids ausprobieren. Alle Teilnehmer*innen erwartet ein bewegter Sommer mit motivierenden Bewegungsangeboten unter Anleitung qualifizierter Übungsleiter.

Insgesamt warten auf die Teilnehmer*innen, an den Standorten Arnsberg, Neheim, Hüsten, Grevenstein, Wenholthausen, Cobbenrode und Meschede 23 abwechslungsreiche Bewegungsangebote zwischen 45- 90 Minuten Dauer. Folgende Vereine unterstützen das Projekt in diesem Jahr: SV Neptun Neheim Hüsten 1960 e.V.; TV-Herdringen 1902 e.V.; LAC Veltins Hochsauerland; TuS Heinrichsthal-Wehrstapel; FC 1926 Cobbenrode e.V., SSV Meschede; TSV RW Wenholthausen 1911.

So haben alle Sportbegeisterten die Möglichkeit die sportlichen Angebote der mitwirkenden Vereine in den Sommerferien kennen zu lernen und sportiv in den Sommer zu starten.

Alle Kurse und Daten stehen auf der Homepage des KSB HSK unter https://www.hochsauerlandsport.de/themen/sport-im-park bereit. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter [email protected] oder per Telefon unter 02904-9763253.

Selbstverständlich werden bei allen Kursen die Abstands-; Verhaltens- und Hygieneregeln der Coronaschutzverordnung des Landes NRW eingehalten.

Foto: Shutterstock

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon