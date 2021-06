Bäckerei Isken zum vierten Mal in Folge mit dem Ehrenpreis Meister.Werk.NRW ausgezeichnet

Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser würdigt die Leistung der Handwerks-Betriebe und ihrer Belegschaften

brilon-totallokal: Niedersfeld: Qualitätist und bleibt die Erfolgsformel im Handwerk schlechthin. Die Niedersfelder Bäckerei Iskenbeweist dies Tag für Tag und Jahr für Jahr. Bester Beleg dafür: Das heimische Familienunternehmen mit langer Traditionwurde am 1. Juni bereits zum vierten Mal in Folge mit dem Ehrenpreis Meister.Werk.NRW des Landes Nordrhein–Westfalen ausgezeichnet. Damit ist das mittelständische Unternehmen eines von insgesamt 95 Bäcker–, Fleischer–, Konditoren–und Brauhandwerksbetrieben landesweit, die diese Auszeichnung erhielten. „Nähe,Verantwortung, Qualität: das ist unsere Botschaft, die wir mit Meister.Werk.NRW transportieren wollen. Nicht nur das Lebensmittel selbst steht im Vordergrund, die Auszeichnung gilt gleichermaßen den Menschen hinter den Produkten und ihrer verantwortungsvollen Betriebsführung, ihrer sorgfältigen Auswahl von Rohstoffen und der Verankerung ihrer Betriebe in der Region“, sagte Ursula Heinen–Esser im Rahmen der digitalen Preisverleihung.

210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin 24 Filialen prägen den Erfolg

Aufgrund der bestehenden Umstände und der Schutzmaßnahmen durch die Corona–Pandemie konnteder traditionelle Festakt zur Verleihung des Preiseswie schon 2020auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die Verleihungfand im Rahmen eines Films statt, der –angelehnt an die Präsenzveranstaltungen –das Grußwort der Ministerin, die Präsentation der einzelnen Preisträgerinnen und Preisträger sowie eine Diskussionsrunde zum Thema „Nachhaltiges Lebensmittelhandwerk“ zeigt.Trotz dieser Umstände kam die Botschaft der Preisverleihung an: Das Lebensmittelhandwerk ist eine tragende Säule der Ernährungswirtschaft. Es bietet mehr als 100.000 Menschen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz und vielen jungen Menschen einen Ausbildungsplatz.

Die Bäckerei Isken ist mit ihren 24 Filialen und 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein namhaftes Unternehmen im Hochsauerlandkreis. „Gerade in der Corona–Krise sind wir sehr beeindruckt von der Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem Unternehmen gegenüber und der Solidarität untereinander“, so Geschäftsführer Meinolf Ittermann. Unternehmensführung, Qualität, Hygiene, tarifliche Entlohnung und Fortbildung sind nur einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen,um mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. „Die Bäckerei Isken ist ein vorbildlicher Handwerksbetrieb, der unsere Werte nachhaltig umsetzt. Ausbildung, Regionalität und Wertschöpfung direkt vor Ort machen ihnin ganz besonderer Weise aus. So werden Arbeitsplätze ganzjährig in der Region gesichert“, so Landesinnungsmeister Jürgen Hinkelmann aus Dortmund.

Info - Box: - Die NRW - Landesregierung würdigt mit dem Ehrenpreis Meister.Werk.NRW bereits seit 2013 herausragende Bäcker - und Fleischerhandwerksbetriebe, die sich um besondere Qualität bemühen. - Seit 2015 bekommen die besten handwerklich geführten Brauereien diese Auszeichnung für besonders gute Produkte, handwerkliches Können, eine verantwortungsvolle Betriebsführung und regionale Verankerung. - Seit 2017 werden zudem auch die besten Konditorhandwerksbetriebe geehrt.

Bild: Meinolf Ittermann, Laura Isken und Thomas Isken (v.l.) freuen sich über die vierte Auszeichnung in Folge.

Quelle: Bäckerei Isken

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon