Es gibt wieder Führungen im Kloster Flechtdorf



brilon-totallokal: Dank sinkender Corona Inzidenz finden im Kloster Flechtdorf ab sofort wieder Führungen statt. An den öffentlichen Führungen an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat können bis zu 15 Personen unter Beachtung der Corona Regelen (Mund und Nasenbedeckung, Abstandsregeln und Hygiene) teilnehmen. Die Führungen beginnen um 14.30 Uhr am Parkplatz vor dem Kloster und dauern etwa 1,5 Stunden. Eine Spende von drei Euro pro Person wird erbeten. Die erste Führung findet am kommenden Sonntag, den 13. Juni statt. Neben diesen regelmäßigen Terminen können Führungen für Gruppen unter 05633-91124 vereinbart werden.

Quelle: Förderverein Kloster Flechtdorf e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon