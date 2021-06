Telefonsprechstunde zum Thema “Ausbildung und Duales Studium bei der Bundespolizei“

Am Don n e rstag , 10 . Juni , informiert die Bundespolizei im Rahmen einer telefo nischen Sprechstunde über Ausbildungs – und Studienmöglichkeiten

brilon-totallokal: Großer Arbeitgeber, große Verantwortung. Die Bundespolizei beschäftigt rund 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen jede/r Einzelne seinen/ihren Beitrag leis-tet, um Deutschland und Europa sicherer zu machen. Als dem Bundesministerium des Innern unterstellte Behörde ist die Bundespolizei für viele anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben zuständig –zum Beispiel für grenzpolizeiliche Belange, für die Sicherheit an Bahnhöfen und Flughäfen oder für die Kriminalitätsbe-kämpfung auf See. Aber auch Aufträge im Ausland sind möglich, denn die grenzüber-schreitende Zusammenarbeit gewinnt für die Bundespolizei immer mehr an Bedeu-tung. Eine gute Ausbildung ist die Basis für den späteren beruflichen Erfolg. Das An-gebot der Bundespolizei ist „Mit Sicherheit vielfältig“ und bietet interessante Perspektiven –vom Polizeivollzugsdienst über den Verwaltungsdienst bis hin zu Kammerberufen und Berufen des Öffentlichen Dienstes.

Thomas Reinhardt, Einstellungsberater der Bundespolizeiakademie Fuldatal, informiert Sie über die Ausbildungs– und Studienmöglichkeiten, Einstellungsvoraussetzungen und das Bewerbungsverfahren. Wegen der Corona–Pandemie findet die Veranstaltung als Telefonsprechstunde statt. Herr Reinhardt ist an diesem Tag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie unter der Telefonnummer 0561 93676009 erreichbar.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede–Soest

