Hervorragende Beteiligung an der Aktion Saubere Landschaft in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle.

brilon-totallokal: Auf Einladung der örtlichen Vereine und des Ortsvorstehers Wolfgang Diekmann beteiligten sich 35 Bürgerinnen und Bürger an der diesjährigen Aktion. Besonders erfreulich war das Kommen vieler Jugendlicher und Kinder. In diesem Jahr musste weniger Müll eingesammelt werden. Ob das an der Corona-Zeit lag, oder ob das Bewusstsein der Menschen zu mehr Umweltschutz zugenommen hat, wird sich bei der Aktion Saubere Landschaft im nächsten Jahr zeigen. Besonders erfreut zeigte sich der Ortsvorsteher über die Begeisterung und den Fleiß der Jüngsten. Alle Beteiligten hoffen, dass diese Aktion auch im nächsten Jahr so gut angenommen wird.

Das Bild zeigt die Sammler beim Start am Sportheim.

Foto: Dorfgemeinschaft

Quelle: Wolfgang Diekmann

