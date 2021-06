Die Pflege solidarisch gestalten

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, lädt am 18. Juni 2021 um 18:00 Uhr zum digitalen Dialog “Pflege solidarisch gestalten”.

winterberg-totallokal: Als Fachrefenrentin wird die Pflegebeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Baehrens MdB, dazu einen Impulsvortrag halten bevor Dirk Wiese mit ihr sowie Oliver Bertelt, Gewerkschaftssekretär von Ver.di für den Fachbereich Gesundheitswesen und dem Ausbildungsleiter am Klinikum Hochsauerland in Arnsberg, Ulrich Mönke, diskutiert. Auch die Gäste haben die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich in die Diskussion einzubringen.

Dirk Wiese erklärt dazu: “Pflege ist für uns ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es ist unser sozialdemokratischer Anspruch, dass alle Menschen unabhängig von Herkunft, sozialem Status und Einkommen in jeder Lebendphase gut und würdevoll leben können – auch und gerade bei Pflegebedürftigkeit.

Die aktuelle Krise stellt die Alten- und Krankenpflege nicht nur vor ganz besondere Herausforderungen, sondern wirft ein besonderes Licht auf den längst fälligen Reformbedarf. Jetzt haben wir die Chance, den Beruf insgesamt attraktiver zu machen, zusätzliche Stellen zu finanzieren und eine bessere Bezahlung sicherzustellen.”

Die SPD-Bundestagsfraktion hat dazu bereits wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht, z.B. das Pflegelöhneverbesserungsgesetz oder das Pflegepersonalstärkungsgesetz, durch das die Finanzierung von 13.000 zusätzlichen Fachkraftstellen sichergestellt wurde.

Aber wir wollen noch weiter gehen. In einem weiteren Reformschritt werden wir nun die tarifliche Entlohnung für alle Berufe in der Pflege verbindlicher gestalten, die pflegebedingten Eigenanteile begrenzen und für eine Entlastung im Pflegealltag sorgen.

“Gemeinsam wollen wir über die Zukunftsperspektiven sozialdemokratischer Pflegepolitik diskutieren. Wir laden Sie zu dieser Videokonferenz ein und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen”, betont Wiese.

Fotocredits: @ Marco Urban

Quele: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon