Elternbeiträge Schule & Kindertageseinrichtungen

Elternbeiträge Schule 8 – 1 und OGS

brilon-totallokal: Der Rat der Stadt Brilon hat beschlossen, die Elternbeiträge für die von der Stadt Brilon angebotenen Betreuungsangebote „Schule von 8 – 1“ und „Offene Ganztagsschule“ für den Monat Mai 2021 zu erlassen.

Nachdem zuvor bereits die Elternbeiträge für Januar bis April 2021 erlassen wurden, ist dies erneut ein wichtiges Signal an alle Familien, die durch die coronabedingten Beschränkungen im Schulbereich belastet sind.

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen

Laut Beschluss des Kreistages werden wegen des eingeschränkten Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflegstellen die Eltern in den Monaten Mai und Juni 2021 von der Verpflichtung zur Zahlung des Elternbeitrages befreit.

Die Änderungsbescheide werden in den nächsten Tagen versandt. Bereits gezahlte Elternbeiträge werden seitens der Stadtkasse verrechnet bzw. zurücküberwiesen. Es wird empfohlen, statt eines Dauerauftrages der Stadtkasse zukünftig ein Lastschriftmandat zu erteilen. Dies hat den Vorteil, dass bei der Aussetzung von Elternbeiträgen keine weiteren Schritte wie eine Änderung des Dauerauftrages notwendig werden.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

