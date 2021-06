Großer Auftritt für Dokumente und Layouts

Mit ADOBE InDesign – professionell layouten

brilon-totallokal: Mit Hilfe von dem Anwenderprogramm ADOBE InDesign können Dokumente heute noch einfacher und noch professioneller layoutet werden.

Weiterführende Techniken der Layouterstellung und der professionellen Reproduktion vermittelt das IHK-Bildungsinstitut Arnsberg in kleinen Trainingsgruppen. Das Intensivtraining findet am 1. Juli 2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

In dem Workshop wird der Umgang mit dem Programm vertieft, um kreative Layouts erstellen zu können. Die Themen richten sich dabei nach den Wünschen der Teilnehmer. Das kann die Wiederholung der Grundlagen oder eine Problematik im Arbeitsalltag sein. Die Themen werden vorab individuell abgefragt.

Das Training ist für alle Anwender perfekt, die mit Hilfe von ADOBE InDesign Layouts entwerfen und umsetzen möchten und Kenntnisse im WINDOWS-Betriebssystem mitbringen.

Weitere Informationen können im Internet eingesehen, www.ihk-bildungsinstitut.de, oder telefonisch erfragt werden: Nicole Schnitker, Telefonnummer: 02941-9747546.

Quelle: IHK-Bildungsinstitut

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon