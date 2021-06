POL-HSK: Einbrüche im HSK

Am Wochenende kam es wieder zu Einbrüchen in mehreren Orten im Sauerland

brilon-totallokal: Sundern: Im Zeitraum zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 18 Uhr sind Unbekannte in ein Haus in der Straße “Am Lindhövel” eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und entwendeten diverse Gegenstände.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Olsberg: Am Freitag um 12:45 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Wohnung in der Carlsauestraße einzubrechen. Die Bewohnerin hörte Geräusche an ihrer Wohnungstür. Bei der Nachschau bemerkte sie, dass sie Tür einen Spalt geöffnet war und anschließend von außen zugezogen wurde. Möglicherweise wurden die Täter durch die Bewohnerin gestört.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Sundern: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 23 Uhr und Freitag 4:50 Uhr haben Unbekannte Kabel von dem Gelände einer Baufirma in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gestohlen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag 6:30 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Schule in der Obringhauser Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Eingangstür aufzuhebeln.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 96940 3811.

Arnsberg: Am 31. Mai haben Unbekannte versucht in eine Sporthalle in der Straße “In den Oeren” einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch ein Fenster aufzuhebeln.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon