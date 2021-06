POL-HSK: Sachbeschädigung

Fahrradampel in Altenbüren demoliert

brilon-totallokal: In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte in Altenbüren eine Fahrradampel. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um die Kreuzung (Briloner Tor/ Hüttenstraße/ Kreuzbergstraße/ Antfelder Straße). Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon