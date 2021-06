So geht Zukunft …“

Digitalisierung im Berufskolleg Brilon

brilon-totallokal: Die Fernsehsender Sat.1 NRW und RTL-West informierten sich am Freitag darüber, wie gut die Digitalisierung in Schule umgesetzt werden kann. Anders als an vielen anderen Schulen bringen alle Schüler*innen ihre eigenen Tablets und Laptops mit in den Unterricht.

Tablets statt Papier, digitales Klassenbuch, Stunden- und Vertretungsplan per App, Dateiaustausch und Kommunikation über digitale Plattformen – das digitale Klassenzimmer mit Touchscreen und einer modernen und flexiblen Möblierung hat bereits vor Corona Einzug am Berufskolleg Brilon gehalten. Kein Wunder also, dass auch in Zeiten von Schule auf und Schule zu, von Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht am Berufskolleg Brilon der Unterricht weitgehend erfolgreich aufrechterhalten wurde.

Das Digitalisierungskonzept des Berufskollegs Brilon, die Bilder vor Ort und die Gespräche mit den Schülern*innen und Lehrkräften überzeugten die Fernsehteams das Schule und Bildung von morgen bereits heute in Brilon realisiert werden. Die Fernsehberichte können direkt über unsere Internetseite, die nachfolgenden Links oder aus dem Archiv der Sender abgerufen werden.

https://www.rtl.de/cms/mehr-digitalisierung-gelder-des-digitalpakts-schule-noch-nicht-abgerufen-4770937.html

Quelle: Hendrik Herwig

